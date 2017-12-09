Дорогие друзья, мы рады представить вам новый выпуск нашего еженедельного ток-шоу «Мир фантастики. Live».
В четвёртом выпуске главный редактор Сергей Серебрянский позвал в студию авторов Юлия Кима, Игоря Хованского и Александра Киселёва. Вчетвером они обсудили ретрокультуру и ностальгическую фантастику. Вспомнили сериал «Очень странные дела» и фильм «Бегущий по лезвию», пиксельную графику в видеоиграх и синтвейв в музыке. Но к концу разговор принял весьма неожиданный оборот!
Если вы предпочитаете аудиоформат, то послушать выпуск в виде подкаста можно вот здесь. Тут же вы можете скачать себе в формате MP3.
Прошлый выпуск
«Мир фантастики. Live» — третий выпуск нашего ток-шоу
У нас в гостях — польский писатель-фантаст, автор цикла «Сказания Меекханского пограничья», ставшего лучшей книгой 2016 года по версии МирФ.
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