Дорогие друзья, мы рады представить вам второй выпуск нашего еженедельного ток-шоу «Мир фантастики. Live». Третий выпуск отличается от первых двух: мы пригласили польского писателя Роберта Вегнера, автора цикла «Сказания Меекханского пограничья», ставшего лучшей книгой 2016 года по версии МирФ.

Наш автор Дмитрий Злотницкий и главный редактор Сергей Серебрянский поговорили с писателем и задали несколько вопросов не только от редакции, но и от читателей.

Если вам больше нравится аудиоформат, то вы можете послушать выпуск в виде подкаста.

Обзор книг Вегнера

Роберт М. Вегнер «Сказания Меекханского пограничья. Север — Юг» 1

Роберт М. Вегнер «Сказания Меекханского пограничья. Север — Юг»

07.08.2016

Великолепное польское фэнтези, возможно, лучшее, изданное у нас в этом году.

Роберт М. Вегнер «Сказания Меекханского пограничья. Восток — Запад»

Роберт М. Вегнер «Сказания Меекханского пограничья. Восток — Запад»

04.09.2016

Продолжение мрачного фэнтезийного цикла от одного из лучших польских фантастов.

Прошлый выпуск

«Мир фантастики. Live» — второй выпуск нашего ток-шоу

«Мир фантастики. Live» — второй выпуск нашего ток-шоу

25.11.2017

Сергей Серебрянский, Екатерина Пташкина и Игорь Хованский обсуждают «Хоббита», последние работы студии Pixar, «Карателя» и многое другое.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Кот-редактор
Кот-редактор

Emperor of catkind.
I controls the spice, I controls the Universe.


Комментарии (Правила дискуссии)

Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта.