Дорогие друзья, мы рады представить вам второй выпуск нашего еженедельного ток-шоу «Мир фантастики. Live». Третий выпуск отличается от первых двух: мы пригласили польского писателя Роберта Вегнера, автора цикла «Сказания Меекханского пограничья», ставшего лучшей книгой 2016 года по версии МирФ.

Наш автор Дмитрий Злотницкий и главный редактор Сергей Серебрянский поговорили с писателем и задали несколько вопросов не только от редакции, но и от читателей.

Если вам больше нравится аудиоформат, то вы можете послушать выпуск в виде подкаста.

Прошлый выпуск «Мир фантастики. Live» — второй выпуск нашего ток-шоу Сергей Серебрянский, Екатерина Пташкина и Игорь Хованский обсуждают «Хоббита», последние работы студии Pixar, «Карателя» и многое другое.