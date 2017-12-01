Дорогие друзья, мы рады представить вам второй выпуск нашего еженедельного ток-шоу «Мир фантастики. Live». Третий выпуск отличается от первых двух: мы пригласили польского писателя Роберта Вегнера, автора цикла «Сказания Меекханского пограничья», ставшего лучшей книгой 2016 года по версии МирФ.
Наш автор Дмитрий Злотницкий и главный редактор Сергей Серебрянский поговорили с писателем и задали несколько вопросов не только от редакции, но и от читателей.
Если вам больше нравится аудиоформат, то вы можете послушать выпуск в виде подкаста.
Обзор книг Вегнера
Роберт М. Вегнер «Сказания Меекханского пограничья. Север — Юг»
Великолепное польское фэнтези, возможно, лучшее, изданное у нас в этом году.
Роберт М. Вегнер «Сказания Меекханского пограничья. Восток — Запад»
Продолжение мрачного фэнтезийного цикла от одного из лучших польских фантастов.
Прошлый выпуск
«Мир фантастики. Live» — второй выпуск нашего ток-шоу
Сергей Серебрянский, Екатерина Пташкина и Игорь Хованский обсуждают «Хоббита», последние работы студии Pixar, «Карателя» и многое другое.
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