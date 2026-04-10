«Мне очень страшно» — трейлер мистического триллера «Шурале»

Кинокомпания «Вольга» опубликовала дебютный трейлер мистического триллера под названием «Шурале»
По сюжету девушка Айша накануне свадьбы узнает, что ее брат пропал. Тогда она отправляется в родные края, где, как говорят местные, живет лесной дух Шурале.
Режиссером выступила Алина Насибуллина («Объекты в зеркале»). Она же исполнила главную роль. Также в актерском составе числятся Максим Матвеев, Рузиль Минекаев, Сергей Гилев, Роман Михайлов и Мария Мацель.
Премьера состоится 7 мая.
