Легендарная передача «Модель для сборки» возвращается с новой программой-выступлением. Команда прочитает фантастические рассказы уже 7 февраля 2020 года — на исторической сцене ДК ЗиЛ. Основной темой станет «дизельпанк».

Любите ли вы хорошие, настоящие машины? Громовой рев форсированных моторов и блеск хромированных обтекателей? Эпоха индустриального бума возвращается! Время дизельпанка не кануло в 1950-тых, через 70 лет оно снова приходит на улицы Москвы! 7 февраля 2020 г на исторической сцене ДК ЗИЛ, впервые в своей истории, «Модель для сборки» читает самые скоростные, самые драйвовые, самые стремительные рассказы про сердца и моторы. Мы не спешим раскрывать имена авторов, сделаем это немного позже, но, поверьте, они не оставят вас равнодушными! Только звезды, только безудержная литературная мощь, сила фраз, что же еще можно выбрать для чтения в Культурном центре одного из самых легендарных автогигантов планеты?

Читать рассказы будет ведущий Владислав Копп, а за музыкой будут следить диджеи Михаил Габович и Андрей Addison. Литературным редактором традиционно выступает Сергей Чекмаев.

Организаторы не раскрывают авторов, чьи произведения будет читать бессменный ведущий Влад Копп. В этом аудиовизуальном перфомансе ему составят компанию виджей Alex Bunis и диджеи Михаил Габович и Андрей Addison.

Программа начнётся в 19.00. Вход будет открыт с 18.00. Планируется программа в двух отделениях с антрактом. Приобрести билеты можно на сайте TimePad.