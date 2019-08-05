Отличные новости для поклонников литературного проекта «Модель для сборки». Команда возвращается с новым сезоном, первая встреча которого пройдёт в Москве уже 14 сентября!

Её темой станет «страшно-смешная программа», посвящённая всем, кто пережил пятницу 13-е.

Хоррор – это хорошо. Атмосфера ужаса щекочет нервы, и так здорово бояться в темном сумраке зала или на открытой веранде кинотеатра! Зловещие мертвецы и безжалостные маньяки отмечают пятницу, 13-е на Улице Вязов. Но! Ничто не вечно… и ночь страхов проходит. Наступает следующий день. Суббота, 14-е… …в котором мы можем посмеяться над тем, что еще вчера пугало нас до дрожи в коленках. Над зомби, оборотнями и вампирами, адскими чертогами и загробной жизнью.

Организаторы не раскрывают авторов, чьи произведения будет читать бессменный ведущий Влад Копп. В этом аудиовизуальном перфомансе ему составят компанию виджей Alex Bunis и диджеи Михаил Габович и Андрей Addison. Литературным редактором традиционно выступает Сергей Чекмаев.

Встречай пройдёт в ДК имени Зуева (Лесная, 18), начало в 19:00. Приобрести билеты можно на сайте TimePad.