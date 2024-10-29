«Модель для сборки» отметит 29 день рождения программой «Искусственный интеллект»

Сегодня нейросети создают картины, тексты и музыку, а «венец творения» по-прежнему водит троллейбусы и доставляет пиццу. И нет согласия среди визионеров и футуристов: одни утверждают, что ИИ действительно может создать что-то оригинальное, другие — что он просто компилирует шедевры прошлого, складывая новые произведения из готовых кусочков, как картинку в калейдоскопе.