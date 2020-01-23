Modiphius анонсировали ролевую игру по Dishonored

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Британское издательство Modiphius анонсировало выход лицензированной настольной ролевой игры во вселенной Dishonored — в партнёрстве с Arkane Studios.

Modiphius анонсировали ролевую игру по Dishonored — вот когда она выйдет 1

Правила и мир будут представлены в объёмном руководстве на 300 страниц — вместе с ними идут кастомные 20-гранные кубики. Игра сыграть как за известных персонажей, так и создать своих собственных. Мифология охватит обе части игры и вышедшие к ним DLC.

 

В основу правил ляжет механика 2d20, которую издатель использовал в своих прошлых проектах вроде Infinity RPG и Robert E. Howard’s Tabletop RPG Conan.

В числе особенностей игры разработчики называют: богатый выбор архетипов (от преступников и убийц до верных лоялистов короны), описание характеристик знакомых противников, множество сюжетных зацепок, описание природы Пустоты, мини-кампанию в четырёх актах в Дануолле и механику Хаоса. Насчёт последней не уточняется, будет ли она влиять на тип геймплея.

Игра поступит в продажу летом 2020-го. Пока неизвестно, возьмётся ли кто-то за локализацию из российских издателей.

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