Modiphius анонсировали ролевую игру по Dishonored

Британское издательство Modiphius анонсировало выход лицензированной настольной ролевой игры во вселенной Dishonored — в партнёрстве с Arkane Studios.

Правила и мир будут представлены в объёмном руководстве на 300 страниц — вместе с ними идут кастомные 20-гранные кубики. Игра сыграть как за известных персонажей, так и создать своих собственных. Мифология охватит обе части игры и вышедшие к ним DLC.

В основу правил ляжет механика 2d20, которую издатель использовал в своих прошлых проектах вроде Infinity RPG и Robert E. Howard’s Tabletop RPG Conan.

В числе особенностей игры разработчики называют: богатый выбор архетипов (от преступников и убийц до верных лоялистов короны), описание характеристик знакомых противников, множество сюжетных зацепок, описание природы Пустоты, мини-кампанию в четырёх актах в Дануолле и механику Хаоса. Насчёт последней не уточняется, будет ли она влиять на тип геймплея.

Игра поступит в продажу летом 2020-го. Пока неизвестно, возьмётся ли кто-то за локализацию из российских издателей.