Молодой Кирк в тизере второго сезона сериала «Звёздный путь: Новые миры»

Paramount показала тизер второго сезона «Новых миров» — ещё одного сериала в телевизионной вселенной «Звёздного пути». Он рассказывает предысторию команды Кристофера Пайка, которая изучает далёкие рубежи.

В тизере показали основную команду, молодого Кирка, много космических путешествий, разные планеты, а также клингонов.

Главные роли в «Странных мирах» исполнили Энсон Маунт, Итан Пек, Джесс Буш. Кирка сыграет Пол Уэсли.

Отправляемся на последний рубеж 15 июня.