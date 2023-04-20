Молодой Кирк в тизере второго сезона сериала «Звёздный путь: Новые миры»

Paramount показала тизер второго сезона «Новых миров» — ещё одного сериала в телевизионной вселенной «Звёздного пути». Он рассказывает предысторию команды Кристофера Пайка, которая изучает далёкие рубежи.
В тизере показали основную команду, молодого Кирка, много космических путешествий, разные планеты, а также клингонов.
Главные роли в «Странных мирах» исполнили Энсон Маунт, Итан Пек, Джесс Буш. Кирка сыграет Пол Уэсли.
Отправляемся на последний рубеж 15 июня.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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