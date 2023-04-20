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    Новости

    Молодой Кирк в тизере второго сезона сериала «Звёздный путь: Новые миры»

    20 апреля 2023
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    20.04.2023
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    Paramount показала тизер второго сезона «Новых миров» — ещё одного сериала в телевизионной вселенной «Звёздного пути». Он рассказывает предысторию команды Кристофера Пайка, которая изучает далёкие рубежи.

    В тизере показали основную команду, молодого Кирка, много космических путешествий, разные планеты, а также клингонов.

    Главные роли в «Странных мирах» исполнили Энсон Маунт, Итан Пек, Джесс Буш. Кирка сыграет Пол Уэсли.

    Отправляемся на последний рубеж 15 июня.

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     Алексей Ионов |  31.07.2022 |  314

    «Энтерпрайз» снова исследует миры, где не ступала нога человека. А командует звездолётом неунывающий и мужественный капитан.

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