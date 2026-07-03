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«Мужик, тигр, зайцы» — тизер анимационного триллера «Непокой»

Дмитрий Кинский
3 июля 13:07
177
1 минута на чтение
Кинокомпания «Про:взгляд» выпустила первый тизер-трейлер анимационного триллера «Непокой».
Это полнометражный дебют Леонида Шмелькова, известного по короткометражкам «Мой личный лось» и «Лола живая картошка».
В основу ленты лег рассказ «Захваченный дом» Хулио Кортасара. В центре сюжета друзья Яша и Бернар, что оказываются в загадочном отеле «Роза» среди полей, который не получается покинуть.
Премьера состоится 30 июля.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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