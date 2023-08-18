«Мы ждали тебя» — новый тизер-трейлер «Перси Джексона и Олимпийцев»

Disney неожиданно представила новый тизер-трейлер «Перси Джексона и Олимпийцев» по мотивам одноименной серии книг Рика Риордана.
В ролике можно увидеть многие моменты из книг: нападение Минотавра, столкновение с Фуриями в автобусе, знакомство с Медузой в «Кабачке садовых гномов» и встреча с богом войны Аресом.
Первый сезон основан на книге «Похититель молний». Причем в работе над адаптацией принял сам писатель.
Сериал выйдет 20 декабря 2023 года.
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Редактор
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Александр Ремизов
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