«Мы ждали тебя» — новый тизер-трейлер «Перси Джексона и Олимпийцев»

Disney неожиданно представила новый тизер-трейлер «Перси Джексона и Олимпийцев» по мотивам одноименной серии книг Рика Риордана.

В ролике можно увидеть многие моменты из книг: нападение Минотавра, столкновение с Фуриями в автобусе, знакомство с Медузой в «Кабачке садовых гномов» и встреча с богом войны Аресом.

Первый сезон основан на книге «Похититель молний». Причем в работе над адаптацией принял сам писатель.

Сериал выйдет 20 декабря 2023 года.