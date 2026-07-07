Мыши-рокеры с Марса и Судья Дредд встретятся в кроссовере

Сквозь прорехи пространства-времени алчные олигархи Лимбургер и Карбункул обнаружили странный новый мир, который можно разграбить. Но они и не подозревали, что Троттл, Винни и Модо — инопланетные антигерои, известные как «Мыши-рокеры с Марса», — дерзнут сорвать их очередной межпространственный план по захвату окутанного смогом мегаполиса Мега-Сити Один. Теперь марсианские братья со своими мотоциклами оказались в ловушке среди бесконечных кварталов хаотичного Мега-Сити... рядом с 400 миллионами жителей, мечтающих их уничтожить, и единственным человеком, готовым любой ценой предать их правосудию, — беспощадным Судьёй Дреддом. Закону нет места для паразитов на улицах Мега-Сити Один... Но когда суперспособности Мышей-рокеров привлекают внимание нечеловеческой сущности по имени Судья Смерть, и люди, и мыши окажутся под прицелом в первом в истории кроссовере «Мышей-рокеров с Марса».