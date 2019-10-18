На Boomstarter стартовал сбор средств на ролевую игру с элементами стратегии и симулятора про освоение космоса «Наша вселенная».

Игра расскажет историю отечественного космического агентства «КОРОНА» от наших дней до XXIII века. Отечественная космонавтика, мирное освоение космоса, образовательный контент и загадочный ФАКТОР. Возможно, игроки найдут ответ на вопрос, почему Вселенная безмолвствует.

Мы видим тебя. В экипаже стартующей экспедиции «Оранжевое небо» и в обеспечении миссий, как специального сотрудника космического агентства «КОРОНА». Ты провожаешь ракеты с космодрома РеплексГео и с волнением следишь за полётом межпланетного космического корабля «Соцветие». Проводишь головокружительные частные космические программы в «Первых стартах» и пополняешь своей историей повесть Нашей Вселенной.

Проект осуществляется при поддержке Русского Космического Общества. В данный момент идёт работа над альфа-версией игры — пилотируемой экспедицией на Марс в середине XXI века.

Электронная версия игры «Наша вселенная» обойдётся в 250 рублей. За 4500 рублей участники кампании также получат настольную игру.

Кампания завершится 16 декабря.