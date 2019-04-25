У наших коллег на CrowdRepubic открылся предзаказ новой книги для настольной ролевой игры Pathfinder. В ходе голосования участники краудфандинга выбрали «Путеводитель по региону Внутреннего моря» — книгу, которая по большей части посвящена описанию региона, народов, культур, религии и тому подобному.

Как отмечается на странице проекта, «Путеводитель» пригодится всем поклонникам Pathfinder вне зависимости от того, играют ли они по нынешней редакции или по грядущей второй редакции (выходит в августе). Вот что он включает:

  • Описание культур многочисленных народов и этносов
  • Подробные описания регионов
  • Подробные карты (карта-постер к книге прилагается)
  • Общая информация для игроков
  • Краткие описания миров вне окрестностей Внутреннего моря – вплоть до других планет и измерений
  • Новые престиж-классы, черты, заклинания, магические предметы и технологические чудеса
  • Дополнительный бестиарий
На CrowdRepublic открылся предзаказ «Путеводителя по региону Внутреннего моря» — книги для Pathfinder 1

Это предзаказ, а значит, у него нет минимальной суммы для успешности проекта. Однако участники могут разблокировать сверхцели, среди которых выборочный лак на обложке, закладка-ляссе и бесплатный флипмат. За книгу с предзаказа просят 1990 рублей (при РРЦ в 2490 рублей). Доставить обещают к августу.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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