У наших коллег на CrowdRepubic открылся предзаказ новой книги для настольной ролевой игры Pathfinder. В ходе голосования участники краудфандинга выбрали «Путеводитель по региону Внутреннего моря» — книгу, которая по большей части посвящена описанию региона, народов, культур, религии и тому подобному.

Как отмечается на странице проекта, «Путеводитель» пригодится всем поклонникам Pathfinder вне зависимости от того, играют ли они по нынешней редакции или по грядущей второй редакции (выходит в августе). Вот что он включает:

Описание культур многочисленных народов и этносов

Подробные описания регионов

Подробные карты (карта-постер к книге прилагается)

Общая информация для игроков

Краткие описания миров вне окрестностей Внутреннего моря – вплоть до других планет и измерений

Новые престиж-классы, черты, заклинания, магические предметы и технологические чудеса

Дополнительный бестиарий

Это предзаказ, а значит, у него нет минимальной суммы для успешности проекта. Однако участники могут разблокировать сверхцели, среди которых выборочный лак на обложке, закладка-ляссе и бесплатный флипмат. За книгу с предзаказа просят 1990 рублей (при РРЦ в 2490 рублей). Доставить обещают к августу.