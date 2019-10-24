Hobby World запустили на CrowdRepublic предзаказ культовой настольной игры BattleTech с обновленными миниатюрами. На русском языке игра выходит впервые.

В коробке участников кампании ждут миниатюры восьми уникальных мехов, картонные тайлы с изображением дополнительных мехов, двусторонние карты местности, которые представляют собой разное игровое поле, а также буклет о вселенной и фантастическая новелла. Они познакомят игроков с BattleTech, расскажут историю Великих Домов и легендарных мехвоинов, что позволит лучше представить себя на их месте и понять, ради чего на самом деле стоит сражаться.

Участникам кампании игра обойдётся в 2950 рублей, в магазинах BattleTech будет стоить 3690 рублей.

Кампания продлится до 26 ноября. При достижении сверхцели в 500 тысяч рублей Hobby World переведёт новеллу по вселенной BattleTech, а при при достижении 1 миллиона — улучшит игровое поле.

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