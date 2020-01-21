На площадке CrowdRepublic стартовал двойной предзаказ локализации игр по вселенной Fallout. Издатель «Пандора Бокс» собирается издать на русском языке варгейм с миниатюрами и настольную ролевую игру «Fallout. Война в пустоши». Главная их особенность — совместимые и взаимодополняемые правила. Кроме того, в рамках проекта можно предзаказать много дополнительных компонентов, включая наборы миниатюр и крышки из-под «Ядер-Колы».

«Fallout. Война в пустоши. Настольная игра» рассчитана на 1-2 участников, она поддерживает сольные и кооперативные режимы, а также режим противостояния. Игроки создают себе отряд, набирая бойцов из числа знакомых фракций вроде рейдеров, супермутантов, Братства стали и так далее. Игра предлагает как готовые сценарии кампании, включающие в себя защиту и развитие поселения, так и отдельные не связанные друг с другом миссии. В состав коробки входят: 12 непокрашенных миниатюр, игровое поле, правила игры (буклет со сокращёнными правилами + книга полных правил), книга приключений с 4 сценариями из пяти миссий, 10 кастомных игральных костей, свыше 100 карточек, 320 жетонов и прочее.

«Fallout. Война в пустоши. Ролевая игра» рассчитана на 3-7 участников, один из которых берёт на себя роль ведущего. Это самостоятельный проект, он независим от «настольной игры». Участникам предстоит взять на себя роли выживших — исследователей, рейдеров, технарей и прочих. В книге правил на 128 страниц представлены: руководство по созданию персонажей, система разрешения конфликтов, характеристики второстепенных героев из видеоигр, кампания из трёх приключений, обзор фракций, руководство по созданию собственного поселения и советы ведущему. Вместе с книгой идут PDF-версии раздаточного материала: карт персонажей, карт оружия, архетипов и бланков персонажей. В базовую стоимость не входят набор кастомных кубиков (необходимы для игры) и PDF-версия книги правил.

Предзаказ позволяет выбрать не только между ролевой и настольной игрой (или взять их вместе), но и добавить наборы миниатюр, электронную версию книги правил, разные виды террейны, наборы карточек, игральных костей и даже набор крышек.

Предзаказ продлится 35 дней — до середины февраля. У проекта нет минимального порога для достижения цели — издательство в любом случае локализует игры. На странице описаны несколько сверхцель, первая из них — на отметке в 750 тысяч рублей, за неё все спонсоры бесплатно получат напечатанные карты архетипов.

Доставить награды обещают к августу этого года.