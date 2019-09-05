Наши коллеги из Hobby World запустили на CrowdRepublic кампанию по изданию на русском языке серии приключений «Расколотая звезда» (Shattered Star) для настольной ролевой игры Pathfinder (речь о первой редакции).

Серия приключений — это шесть связанных общих сюжетом сценариев, которые предполагают развитие персонажей с 1-го по 17-й уровень. Суммарно это где-то 600 страниц, контента хватит больше, чем на год, если вы собираетесь с друзьями регулярно раз в неделю.

Действие «Расколотой звезды» вновь разворачивается в регионе Варисия, знакомом по «Возвращению рунных властителей». Игрокам предстоит взять на себя роли начинающих агентов Общества Искателей в городе Магнимар. Поначалу первое важное поручение кажется довольно простым — героям нужно отыскать агента Общества Наталью Ванкаскеркин, которая некоторое время назад перестала выходить на связь. В ходе поисков авантюристам предстоит напасть на след группы бандитов и первой части зловещего артефакта. Кто бы мог подумать, что это задание приведёт искателей приключений в самые отдалённые уголки Варисии, в самые глубокие и опасные подземелья и к возможному спасению мира!

Hobby World собираются выпустить первые три части кампании — сценарии «Осколки греха», «Проклятие Светоча Госпожи» и «Камень убежища». Каждую из них выпустят в виде буклета/журнала в мягкой обложке объёмом 96-100 страниц. За них просят 2130 рублей. Доставка первого сценария начнётся в апреле 2020-го, последующие отправят с интервалом в два месяца.

Как отмечает издательство, редакции нужно обеспечить выкуп части тиража — 300 комплектов. Как только их столько наберётся, станут доступны к покупке аксессуары.