Hobby World анонсировали выход русского издания Pathfinder 2.0 — пока что без дат

Наши коллеги из Hobby World официально анонсировали выход русскоязычного издания второй редакции настольной ролевой игры Pathfinder. Игра на английском поступит в продажу 1 августа — её представят на выставке GenCon.

Сперва в линейке на русском планируется выпуск базовой книги правил — Core Rulebook. Эта 600-страничное руководство включает обновлённые правила игры, материалы для создания персонажа, разрешения конфликтов, разделы для ведущего и т.д. HW планируют запустить краудфандинговую кампанию на CrowdRepublic — пока что дат нет.

Мы также как и вы очень ждем информации о том, как будет проходить переход с одной редакции на другую и останутся ли актуальными предыдущие книги. В любом случае, мы планируем поддерживать обе редакции в течение 2020 года. из анонса Hobby World

Помимо базовой книги 1 августа компания Paizo выпустит в продажу «Бестиарий», первую часть шеститомного приключения Age of Ashes, сценарий The Fall of Plaguestone, руководство по игровому миру и книгу игрока Lost Omens (доступны с 28 июля), а также множество аксессуаров вроде обновлённых ширмы ведущего и колоды состояний и критических успехов/провалов.