На «Хомякон» приедет испанский художник комиксов Сальвадор Ларрока

Организаторы фестиваля поп-культуры «Хомякон» от BUBBLE и «Плюс Студии» раскрыли вторую часть программы.

Одним из главных событий станет приезд испанского художника Сальвадора Ларрока, который работал над комиксами по «Людям Икс», «Фантастической четверке» и не только.

Все три дня у него будет собственный стенд: он выступит на сцене, раздаст автографы и нарисует скетчи для желающих.

Актеры Константин Плотников, Влад Коноплев и Вера Вольт поделятся материалами из грядущего фильма «Король и Шут. Навсегда».

Авторы фантастического экшена «Девятая планета» расскажут о своем фильме, премьера которого состоится в 2026 году.

Даниил Воробьев представит постапокалиптический боевик «Последний ронин», фильм эксклюзивно покажут в рамках мероприятие — за три дня до премьеры!

Студия «Союзмультфильм» анонсирует новые проекты, поделится свежими тизерами и анонсирует неожиданные коллаборации.

Создатели «Подозрительной совы» раскроют подробности первого комикса во вселенной анимационного сериала и заодно покажут фрагменты новогоднего спешла.

Гостей ждет стенд с культовым персонажем мемов — Ждуном! Режиссер одноименного фильма Дмитрий Суворов ответит на вопросы и раздаст автографы.

«Хомякон» пройдет с 20 по 22 декабря. Подробности можно узнать по ссылке .

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