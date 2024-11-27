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На «Хомякон» приедет испанский художник комиксов Сальвадор Ларрока

Дмитрий Кинский
27 ноября 14:11
90
1 минута на чтение
Организаторы фестиваля поп-культуры «Хомякон» от BUBBLE и «Плюс Студии» раскрыли вторую часть программы.
Одним из главных событий станет приезд испанского художника Сальвадора Ларрока, который работал над комиксами по «Людям Икс», «Фантастической четверке» и не только.
Все три дня у него будет собственный стенд: он выступит на сцене, раздаст автографы и нарисует скетчи для желающих.
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«Хомякон» пройдет с 20 по 22 декабря. Подробности можно узнать по ссылке.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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