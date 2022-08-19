На Netflix вышел бонусный эпизод «Песочного человека»

Netflix неожиданно выпустил бонусный эпизод «Песочного человека» по мотивам одноименного комикса Нила Геймана.
Хронометраж серии составляет больше часа. В нее вошли две известные истории — «Сон тысячи кошек» (полностью анимированная!) и «Каллиопа».
В первой помимо Тома Старриджа можно услышать Джеймса Макэвоя, Дэвида Теннанта, Майкла Шина и самого Нила Геймана, а во второй сыграли Мелиссанти Махут (Assassin’s Creed Odyssey) и Артур Дарвилл («Доктор Кто»).
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Редактор
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