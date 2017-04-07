Многострадальный «Призрак в доспехах» получит ещё одну адаптацию. На этот раз в виде анимационного фильма. Издание The Hollywood Reporter сообщает, что издатель Kodansha и студия Production I.G анонсировали новое полнометражное аниме по классической манге в жанре киберпанк.

Заниматься новой адаптацией будут режиссёры Синдзи Арамаки и Кенджи Камияма. Камияма уже и раньше работал над «Призраком в доспехах» — он снял несколько эпизодов аниме «Призрак в доспехах: Синдром одиночки».

Никаких других подробностей о новом проекте нет. Неизвестно, будет ли это ремейк, продолжение или приквел. Вполне возможно, что на этот раз больше внимания уделят первоисточнику — манге Масамунэ Сиро.