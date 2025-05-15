Начались съемки сериала «Трудно быть богом» по повести братьев Стругацких

По сюжету произведения в далеком будущем земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжелые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных продвинуть эволюцию. Ему предстоит стать доном Руматой Эсторским — богатым аристократом, который любит драки, выпивку и женщин. Главное правило прогрессоров — не вмешиваться напрямую в естественный ход истории, точечно помогая немногочисленным просветителям избежать гибели. Но у Антона есть и личный интерес: в Арканаре без вести пропал его отец.