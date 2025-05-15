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Начались съемки сериала «Трудно быть богом» по повести братьев Стругацких

Андрей Квасков
15 мая 14:41
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1 минута на чтение
РБК Life сообщило о начале съемок восьмисерийной приключенческой драмы «Трудно быть богом» по мотивам повести братьев Стругацких. Местом съемок выбран Иран.
Синопсис
По сюжету произведения в далеком будущем земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжелые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных продвинуть эволюцию. Ему предстоит стать доном Руматой Эсторским — богатым аристократом, который любит драки, выпивку и женщин. Главное правило прогрессоров — не вмешиваться напрямую в естественный ход истории, точечно помогая немногочисленным просветителям избежать гибели. Но у Антона есть и личный интерес: в Арканаре без вести пропал его отец.
Одну из главных ролей исполнит Федор Бондарчук, а режиссерское кресло занял Дмитрий Тюрин («Триггер», «Эпидемия», «Магомаев»).

«Трудно быть богом» выйдет в онлайн-кинотеатре Wink, а после его премьера состоится на телеканале НТВ. Пока без даты.

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Андрей Квасков
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