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    Новости

    Начались съёмки «Оливье и роботы» — сериала про технологии в России будущего

    6 сентября 2022
    06.09.2022
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    0 минут на чтение

    Компания IVI совместно с Zebra Hero Films («Горемыки») начала съёмки фантастического сериала, в котором технологии ближайшего будущего сталкиваются с российской действительностью.

    В первый сезон войдут шесть самостоятельных историй. Одна, например, расскажет про человека, который слишком долго притворялся роботом на службе у подслеповатой старушки. И он напрочь забыл, каково это — быть человеком. Другая посвящена бывшему курьеру, который из-за роверов остался без работы, и теперь он похищает заказы у машин. А в третьей девушка узнаёт, что целый год встречалась с одним из шести клонов её парня.

    Кадры со съёмок

    IVI начал снимать сериал «Оливье и роботы» 8 IVI начал снимать сериал «Оливье и роботы» 7 IVI начал снимать сериал «Оливье и роботы» 6 IVI начал снимать сериал «Оливье и роботы» 5 IVI начал снимать сериал «Оливье и роботы» 4 IVI начал снимать сериал «Оливье и роботы» 3 IVI начал снимать сериал «Оливье и роботы» 2 IVI начал снимать сериал «Оливье и роботы» 1 IVI начал снимать сериал «Оливье и роботы»

    Главные роли исполнили Леонид Каневский, Семён Серзин, Гоша Куценко, Ирина Горбачева, Никита Кукушкин, Александр Баширов, Ольга Медынич и другие.

    Выход запланирован на 2023-й.

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