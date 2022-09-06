Начались съёмки «Оливье и роботы» — сериала про технологии в России будущего

Компания IVI совместно с Zebra Hero Films («Горемыки») начала съёмки фантастического сериала, в котором технологии ближайшего будущего сталкиваются с российской действительностью.

В первый сезон войдут шесть самостоятельных историй. Одна, например, расскажет про человека, который слишком долго притворялся роботом на службе у подслеповатой старушки. И он напрочь забыл, каково это — быть человеком. Другая посвящена бывшему курьеру, который из-за роверов остался без работы, и теперь он похищает заказы у машин. А в третьей девушка узнаёт, что целый год встречалась с одним из шести клонов её парня.

Кадры со съёмок

Главные роли исполнили Леонид Каневский, Семён Серзин, Гоша Куценко, Ирина Горбачева, Никита Кукушкин, Александр Баширов, Ольга Медынич и другие.

Выход запланирован на 2023-й.