Пользователи твиттера обратили внимание на нейросеть «Порфирьевич» — алгоритм GPT-2 компании OpenAI. Её обучили на русской прозе, затем для неё написали веб-интерфейс и теперь любой желающий может получить связный текст на основе нескольких строк.

Разумеется, мы сразу же решили посмотреть, как нейросеть справится с цитатами из классики фантастики (и не только)! Дописанные фрагменты выделены синим цветом.

Мы также решили посмотреть, что будет, если «скормить» нейросети комментарии к некоторым нашим статьям:

А ещё мы попробовали «скормить» несколько строчек из недавних новостей:

Исходники нейросети опубликованы на GitHub. А в примечании авторы приводят вот такой текст о проделанной работе: