Пользователи твиттера обратили внимание на нейросеть «Порфирьевич» — алгоритм GPT-2 компании OpenAI. Её обучили на русской прозе, затем для неё написали веб-интерфейс и теперь любой желающий может получить связный текст на основе нескольких строк.
Разумеется, мы сразу же решили посмотреть, как нейросеть справится с цитатами из классики фантастики (и не только)! Дописанные фрагменты выделены синим цветом.
Мы также решили посмотреть, что будет, если «скормить» нейросети комментарии к некоторым нашим статьям:
А ещё мы попробовали «скормить» несколько строчек из недавних новостей:
Исходники нейросети опубликованы на GitHub. А в примечании авторы приводят вот такой текст о проделанной работе:
Проект разработан вполне сознательно. Разработчикам хотелось выглядеть успешными. Но что сделано, то сделано.Теперь вы можете пользоваться трудами авторов совершенно свободно, без потерь. И не надо с сожалением перечитывать то, что написано под прикрытием редактирования.
Мы не несем ни какой ответственности, но у нас нет средств получить ее! И на это есть причина!
Обязательно найдите нас . Это ваш единственный шанс. Иначе все пропало. Здесь нет нужных людей, нет документов…
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