Пользователи твиттера обратили внимание на нейросеть «Порфирьевич» — алгоритм GPT-2 компании OpenAI. Её обучили на русской прозе, затем для неё написали веб-интерфейс и теперь любой желающий может получить связный текст на основе нескольких строк.

Разумеется, мы сразу же решили посмотреть, как нейросеть справится с цитатами из классики фантастики (и не только)! Дописанные фрагменты выделены синим цветом.

Находка: обученная на русской прозе нейросеть «Порфирьевич», продолжающая ваши тексты 1 Находка: обученная на русской прозе нейросеть «Порфирьевич», продолжающая ваши тексты 2 Находка: обученная на русской прозе нейросеть «Порфирьевич», продолжающая ваши тексты 3 Находка: обученная на русской прозе нейросеть «Порфирьевич», продолжающая ваши тексты 4 Находка: обученная на русской прозе нейросеть «Порфирьевич», продолжающая ваши тексты 5 Находка: обученная на русской прозе нейросеть «Порфирьевич», продолжающая ваши тексты 6 Находка: обученная на русской прозе нейросеть «Порфирьевич», продолжающая ваши тексты 6 Находка: обученная на русской прозе нейросеть «Порфирьевич», продолжающая ваши тексты 8 Находка: обученная на русской прозе нейросеть «Порфирьевич», продолжающая ваши тексты 9 Находка: обученная на русской прозе нейросеть «Порфирьевич», продолжающая ваши тексты 10

Мы также решили посмотреть, что будет, если «скормить» нейросети комментарии к некоторым нашим статьям:

Находка: обученная на русской прозе нейросеть «Порфирьевич», продолжающая ваши тексты 11Находка: обученная на русской прозе нейросеть «Порфирьевич», продолжающая ваши тексты 12 Находка: обученная на русской прозе нейросеть «Порфирьевич», продолжающая ваши тексты 13

А ещё мы попробовали «скормить» несколько строчек из недавних новостей:

Находка: обученная на русской прозе нейросеть «Порфирьевич», продолжающая ваши тексты 14 Находка: обученная на русской прозе нейросеть «Порфирьевич», продолжающая ваши тексты 15 Находка: обученная на русской прозе нейросеть «Порфирьевич», продолжающая ваши тексты 16

Исходники нейросети опубликованы на GitHub. А в примечании авторы приводят вот такой текст о проделанной работе:

Проект разработан вполне сознательно. Разработчикам хотелось выглядеть успешными. Но что сделано, то сделано.Теперь вы можете пользоваться трудами авторов совершенно свободно, без потерь. И не надо с сожалением перечитывать то, что написано под прикрытием редактирования.

Мы не несем ни какой ответственности, но у нас нет средств получить ее! И на это есть причина!

Обязательно найдите нас . Это ваш единственный шанс. Иначе все пропало. Здесь нет нужных людей, нет документов…

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