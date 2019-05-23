Нейросеть написала сценарий к «Чёрному зеркалу» — в нём есть секс-дроны и мать-голограмма Кот-редактор 23.05.2019 Новости, Яндекс 2 минуты на чтение В конце мая в твиттере широко разошёлся пост сценариста и комика Китона Пэтти (Keaton Patti), который рассказал о примечательном эксперименте. Он «скормил» боту 1000 часов сериала «Чёрное зеркало», чтобы тот написал сценарий на основе полученных данных (правда, общий хронометраж шоу значительно меньше — видимо, бот пересматривал). Вот какой результат выдал бот: ЧЁРНОЕ ЗЕРКАЛО ИНТ. ДОМ С 90 КОМПЬЮТЕРАМИ ОТЕЦ и СЫН-ПОДРОСТОК едят на кухне будущего. Они едят горчицу — единственную еду, доступную в будущем. На кухне пахнет сгоревшим роутером, потому что это будущее. СЫН-ПОДРОСТОК Надоело есть. Хочу целоваться в интернете. Мама бы мне разрешила. ОТЕЦ Мамы больше нет. Она была приложением, и я удалил ее, потому что она жила не по-британски. СЫН-ПОДРОСТОК Давай нажмем на кнопку, чтобы вернуть маму. Мамам веселее, когда они живы. Мы видим кнопку рядом с пятьюдесятью кухонными компьютерами. На ней написано: «СДЕЛАТЬ МАМУ». ОТЕЦ Но она острая. Кнопка и правда острая. Если нажать на нее, порежешься. СЫН-ПОДРОСТОК Затем-то нам и нужны секс-дроны. Сын бросает дрона на кнопку. Появляется МАМА. МАМА Где я? Кто я? Что я? Почему кнопка такая острая? Я плохая мать. ОТЕЦ Сын, у нее отвратительная память. СЫН-ПОДРОСТОК Я ошибся, поступая как God.com. Мама, пожалуйста, убейся снова. Сын бросает в маму секс-дрон. Он проходит сквозь нее. ОТЕЦ Это мама-голограмма из виртуального измерения. Она даже горчицу есть не может. МАМА Неправда. Я совершенно реальна. Мама прикасается к горчице, но та превращается в кетчуп. Это значит, что мы не в будущем, а в прошлом. Компьютеры — это камни. Секс-дроны — секс-камни. На дворе 1997 год. То ли в шутку, то ли взаправду, но Пэтти уже обратился к создателям сериала с просьбой выпустить новый эпизод по мотив сценария от нейросети. Более того, комик уверен, что Илон Маск уже начал работать над секс-дроном и секс-камнями. Пока что на твит отреагировал только официальный аккаунт Neflix: “I deleted her for not living British” killed me — Netflix US (@netflix) May 21, 2019 «Я удалил ее, потому что она жила не по-британски» — это меня просто убило. Ранее Пэтти провернул схожий трюк с кулинарным шоу Olive Garden Commercial, правда, сценарий получился не столь шокирующим: группа друзей с именами «Друг1», «Друг2» и так далее просто ужинали в ресторане и критиковали официанта. Пятый сезон «Чёрного зеркала» выйдет 5 июня. В нём будет три эпизода. Читайте также Нейросети: что это такое и как работает 08.04.2017 Нейронные сети уже опознают людей по фотографиям, водят автомобили и совершают научные открытия. При этом не все понимают, что же это такое. Нейросеть дописала пять глав книги «Ветра зимы» за Джорджа Мартина 29.08.2017 Программа предсказала несколько неожиданных сюжетных ходов, достойных писателя. «Брандашмыг»: потрясающий интерактивный эпизод «Чёрного зеркала» 29.12.2018 Создатели сериала сделали нечто невероятное: совместили медиумы телесериала и игры, предугадали ваши реакции и сломали все четвёртые стены. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: