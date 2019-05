В конце мая в твиттере широко разошёлся пост сценариста и комика Китона Пэтти (Keaton Patti), который рассказал о примечательном эксперименте. Он «скормил» боту 1000 часов сериала «Чёрное зеркало», чтобы тот написал сценарий на основе полученных данных (правда, общий хронометраж шоу значительно меньше — видимо, бот пересматривал). Вот какой результат выдал бот:

То ли в шутку, то ли взаправду, но Пэтти уже обратился к создателям сериала с просьбой выпустить новый эпизод по мотив сценария от нейросети. Более того, комик уверен, что Илон Маск уже начал работать над секс-дроном и секс-камнями.

Пока что на твит отреагировал только официальный аккаунт Neflix:

“I deleted her for not living British” killed me

