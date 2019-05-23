В конце мая в твиттере широко разошёлся пост сценариста и комика Китона Пэтти (Keaton Patti), который рассказал о примечательном эксперименте. Он «скормил» боту 1000 часов сериала «Чёрное зеркало», чтобы тот написал сценарий на основе полученных данных (правда, общий хронометраж шоу значительно меньше — видимо, бот пересматривал). Вот какой результат выдал бот:

ЧЁРНОЕ ЗЕРКАЛО

ИНТ. ДОМ С 90 КОМПЬЮТЕРАМИ

ОТЕЦ и СЫН-ПОДРОСТОК едят на кухне будущего. Они едят горчицу — единственную еду, доступную в будущем. На кухне пахнет сгоревшим роутером, потому что это будущее.

СЫН-ПОДРОСТОК

Надоело есть. Хочу целоваться в интернете. Мама бы мне разрешила.

ОТЕЦ

Мамы больше нет. Она была приложением, и я удалил ее, потому что она жила не по-британски.

СЫН-ПОДРОСТОК

Давай нажмем на кнопку, чтобы вернуть маму. Мамам веселее, когда они живы.

Мы видим кнопку рядом с пятьюдесятью кухонными компьютерами. На ней написано: «СДЕЛАТЬ МАМУ».

ОТЕЦ

Но она острая.

Кнопка и правда острая. Если нажать на нее, порежешься.

СЫН-ПОДРОСТОК

Затем-то нам и нужны секс-дроны.

Сын бросает дрона на кнопку. Появляется МАМА.

МАМА

Где я? Кто я? Что я?

Почему кнопка такая острая? Я плохая мать.

ОТЕЦ

Сын, у нее отвратительная память.

СЫН-ПОДРОСТОК

Я ошибся, поступая как God.com.

Мама, пожалуйста, убейся снова.

Сын бросает в маму секс-дрон. Он проходит сквозь нее.

ОТЕЦ

Это мама-голограмма из виртуального измерения. Она даже горчицу есть не может.

МАМА

Неправда. Я совершенно реальна.

Мама прикасается к горчице, но та превращается в кетчуп. Это значит, что мы не в будущем, а в прошлом. Компьютеры — это камни. Секс-дроны — секс-камни. На дворе 1997 год.