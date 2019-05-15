Netflix выпустил первый тизер пятого сезона «Чёрного зеркала». Авторы шоу вернулись к классической формуле, в которой в каждом сезоне было по три эпизода.

Судя по ролику, нас ждут история про умного домашнего помощника для детей, сюжет об исполнительнице на сцене и некий вооружённый конфликт.

Все три серии выйдут на Netflix 5 июня.