Первый трейлер пятого сезона «Чёрного зеркала» — в нём будет три эпизода

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Netflix выпустил первый тизер пятого сезона «Чёрного зеркала». Авторы шоу вернулись к классической формуле, в которой в каждом сезоне было по три эпизода.

Судя по ролику, нас ждут история про умного домашнего помощника для детей, сюжет об исполнительнице на сцене и некий вооружённый конфликт.

Все три серии выйдут на Netflix 5 июня.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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