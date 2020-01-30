30 января на YouTube внезапно появился 10-минутный отрывок, посвящённый первому игровому сериалу по «Звёздным войнам» — и речь не о «Мандалорце», а о том самом Star Wars Underworld.

10-минутный ролик поделён на две части. Первая — это отрывок, показывающий, как мог выглядеть сериал. Тестовая сцена представляет собой один из нижних уровней Корусанта, преступный мир, куда порой заглядывают имперский штурмовики (действие разворачивалось между III и IV эпизодом). В центре сцены — некая беглянка, вероятно, джедая, которая подключается к системе безопасности и добывает важные сведения. Вторая часть ролика показывает, как снималась сцена — в павильоне, с обильным применением хромакея и разных костюмов.

Посмотреть отрывок можно на YouTube (зеркало «ВКонтакте»).

Первая часть отрывка лежала на Vimeo с 2010 года.

Джордж Лукас объявил о решении снять сериал в 2005-м, за месяц до выхода «Мести Ситхов». Шоу получило рабочее название «Нижний мир» или «Подполье» (Underworld). Оно должно было рассказать о преступном мире Корусанта и показать новых персонажей. Поскольку режиссёр хотел, чтобы качество сериала не уступало фильмам, то и бюджет должен был быть соответствующим. В итоге сумма росла и росла, пока в 2010-м от идеи не отказались.

В описании к видео указано, что над тестовым отрывком работала Lucasfilm вместе со студией Stargate (делала спецэффекты для сериалов «Доктор Кто», «Ходячие мертвецы» и «Орвилл»). Больше информации можно узнать в 68-страничном документе на Google Drive.

Спасибо за наводку Star Wars: Niemand’s Shadowfeed