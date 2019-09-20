«Нам надо проснуться!»: вышел финальный трейлер «Комы»

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«Централ партнершип» выпустил финальный трейлер одного из самых ожидаемых российских фантастических фильмов последних лет — «Комы». В нём особое внимание уделили сюрреалистичному миру, состоящему из воспоминаний, и пугающим чернильным монстрам.

После таинственной и страшной аварии молодой, талантливый архитектор приходит в себя в очень странном мире, лишь частично похожем на реальность. Мире, который существует на основе памяти о реальности людей, находящихся в глубокой коме. Память человека фрагментарна, хаотична и непостоянна. Таково и пространство Комы — причудливый набор из воспоминаний, в котором реки, ледники и города могут умещаться в одной комнате, где любые законы физики могут быть нарушены. Герою предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, найти, наконец, выход в реальный мир и осознать его по-новому, поняв, что такое Кома на самом деле.

Продюсерами картины выступают братья Андреасяны, а режиссёром — Никита Аргунов (продюсеров «Защитников», режиссёров визуальных эффектов «Мафии»). В ролях — Риналь Мухаметов, Любовь Аксенова, Милош Бикович, Антон Пампушный,  Константин Лавроненко и другие.

Компания также представила постер фильма:

«Нам надо проснуться!»: вышел финальный трейлер «Комы»

В российский прокат «Кома» выйдет 14 ноября.

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