«Централ Партнершип» выпустила второй трейлер отечественной детской фантастики «Робо» от Сарика Андреасяна — картины о дружбе маленького мальчика и экспериментального робота. Двухминутный ролик показывает, с чего началось создание робота и как тот познакомился с Митей.

Вот как звучит синопсис:

12-летний Митя Привалов мечтает рисовать комиксы о супергероях. Но родители мальчика, инженеры-робототехники, хотят, чтобы он пошел по их стопам. Понимание и поддержку Митя находит там, где не ждал: у созданного родителями робота-спасателя А-112 или просто Робо. Их ждут невероятные приключения, в ходе которых Митя научит нового друга верить в себя и свои мечты, а Робо станет для мальчика примером мужества и ответственности.

На презентации кинопрокатчика во время фестиваля «Кино Экспо 2019» режиссёр рассказал, что основной зритель этой картины не старше 12 лет. Но маркетинг направят и на родителей. Продюсеры также обещали вскоре выпустить вирусный ролик с Сергеем Безруковым (озвучивает робота), который расскажет о фильме.

Производственный бюджет картины составил 150 миллионов рублей.

В прокат выходит с 31 октября.