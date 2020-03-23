NASA и SpaceX объявили начало аккредитации журналистов на запуск миссии Demo-2, который состоится в середине или конце мая. Demo-2 — это первая американская пилотируемая миссия к МКС после окончания полётов Space Shuttle в 2011 году. С тех пор американских астронавтов на станцию доставляют российские корабли «Союз».

По данным на ноябрь 2019 года, за полёт туда и обратно NASA платит Роскосмосу больше 80 млн долларов. За 13 лет использования «Союзов» управление потратило на транспортировку астронавтов 3,9 млрд долларов.

Планируется, что ракета-носитель Falcon 9 стартует с площадки LC-39A в Космическом центре имени Кеннеди и выведет на низкую орбиту аппарат Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном. Crew Dragon должен будет пристыковаться к МКС. Астронавты проведут на станции 8 дней, после чего аппарат вернёт их на Землю.

Миссия Demo-1 успешно завершилась 8 марта 2019 года. Тогда к МКС на Crew Dragon отправили около 200 кг груза и манекен в скафандре (его назвали Рипли). Миссия Demo-2 должна стать последней проверкой систем Crew Dragon. Если запуск, стыковка и приземление пройдут успешно, аппарат будет считаться сертифицированным для программы Commercial Crew — регулярных пилотируемых полётов, организуемых NASA совместно с коммерческими компаниями. Сейчас NASA сотрудничает только со SpaceX и с Boeing. Из-за ошибки в ПО корабль Boeing — CST-100 Starliner — во время беспилотных испытаний в декабре прошлого года вышел на неправильную орбиту и в итоге не пристыковался к МКС. Будут ли повторные испытания и когда именно, пока неизвестно. Сейчас на финишной прямой программы находится только SpaceX.

После тестового беспилотного орбитального полёта CST-100 Starliner успешно приземлился 22 декабря в Нью-Мехико.

Изначально запуск Demo-2 планировался на ноябрь, но дату по разным причинам постоянно сдвигали. Впрочем, полёт снова могут отложить, если ситуация с пандемией COVID-19 не улучшится. Управление отметило, что следит за информацией о вирусе и продолжит выполнять указания Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Известно, что из-за пандемии NASA уже приостановило работу в двух своих центрах: там разрабатывали ракету-носитель SLS и пилотируемый корабль «Орион» для лунной программы «Артемида».