NASA предлагает всем желающим отправить своё имя на Марс Кот-редактор 28.05.2019 Новости, Яндекс 1 343 1 минута на чтение NASA у себя на сайте для всех желающих открыло форму регистрации, куда можно внести своё имя, чтобы его отправили на Марс! Речь идёт о специальном мини-чипе, который попадёт на панель ровера в миссии «Марс-2020». Поскольку мы готовимся к запуску исторической миссии, то хотим, чтобы каждый поучаствовал в этом путешествии первооткрывателя. Это удивительное время для NASA, поскольку мы отправляемся в путь, который призван ответить на основополагающие вопросы о соседней планете и происхождении жизни в целом. Томас Цурбухен, замруководителя научного подразделения NASA Любой участник может заполнить специальную форму, где достаточно указать имя и фамилию (или даже название бренда). Форма будет открыта до 30 сентября. После чего учёные из лаборатории реактивного движения (JPL) при помощи электронного луча нанесут эти имена на кремниевый чип с текстовыми строками высотой в 75 нанометров (0,000075 миллиметра). На один чип влезет более миллиона имён, если понадобится, то в ровер поместят несколько таких чипов. Их размер составил около 18 миллиметров в диаметре. Каждому зарегистрировавшему форма автоматически выдаст «посадочный талон», который можно распечатать на память. Подобную акцию NASA проводит не в первый раз — например, вместе с космическим аппаратом InSight (приземлился на Марс 26 ноября) отправили также чипы с двумя миллионами имён. Старт миссии «Марс-2020» запланировал на июль следующего года. Читайте также NASA прекратили попытки связаться с марсоходом «Оппортьюнити» 14.02.2019 Он так и не вышел связь спустя полгода после пылевой бури. Учёные отправили более 800 запросов, но марсоход ни на один не ответил. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: