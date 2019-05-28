NASA предлагает всем желающим отправить своё имя на Марс

NASA у себя на сайте для всех желающих открыло форму регистрации, куда можно внести своё имя, чтобы его отправили на Марс! Речь идёт о специальном мини-чипе, который попадёт на панель ровера в миссии «Марс-2020».

Поскольку мы готовимся к запуску исторической миссии, то хотим, чтобы каждый поучаствовал в этом путешествии первооткрывателя. Это удивительное время для NASA, поскольку мы отправляемся в путь, который призван ответить на основополагающие вопросы о соседней планете и происхождении жизни в целом. Томас Цурбухен, замруководителя научного подразделения NASA

Любой участник может заполнить специальную форму, где достаточно указать имя и фамилию (или даже название бренда). Форма будет открыта до 30 сентября. После чего учёные из лаборатории реактивного движения (JPL) при помощи электронного луча нанесут эти имена на кремниевый чип с текстовыми строками высотой в 75 нанометров (0,000075 миллиметра). На один чип влезет более миллиона имён, если понадобится, то в ровер поместят несколько таких чипов. Их размер составил около 18 миллиметров в диаметре. Каждому зарегистрировавшему форма автоматически выдаст «посадочный талон», который можно распечатать на память.

Подобную акцию NASA проводит не в первый раз — например, вместе с космическим аппаратом InSight (приземлился на Марс 26 ноября) отправили также чипы с двумя миллионами имён. Старт миссии «Марс-2020» запланировал на июль следующего года.