Trial By Trolley — настольный патигейм от авторов комикса «Цианида и счастья», который в цинично-пародийной манере обыгрывает знаменитую моральную «проблему вагонетки». Проект по сбору средств стартовал ещё 20 дней назад, и за это время он привлёк более двух миллионов долларов. Завершится сбор средств 7 августа.

«Проблема вагонетки» — один из самых известных мысленных экспериментов.

Тяжёлая неуправляемая вагонетка несётся по рельсам. На пути её следования находятся пять человек, привязанные к рельсам сумасшедшим философом. К счастью, вы можете переключить стрелку — и тогда вагонетка поедет по другому, запасному пути. К несчастью, на запасном пути находится один человек, также привязанный к рельсам. Каковы ваши действия?

Настолка предлагает взять на себя роли сумасшедших философов и того бедняги, кому предстоит делать выбор. Вот как идёт ход раунда:

В начале участники выбирают кондуктора, принимающего решение. Остальные игроки делятся поровну на две команды: северного и южного пути. На каждый путь случайным образом выкладывается карта из стопки «невинных жертв». Затем каждая команда выкладывает вторую невинную жертву на свой путь. Каждая команда «саботирует» другой трек картой из стопки «виновных» (в пример приводятся педофил на детской площадке и группа Nickelback). Каждый игрок применяет карту «обстоятельств», которые дополняют образы «невинных жертв» или «виновных» (например, «не выявленный рак в терминальной стадии»). Кондуктор принимает решение. Игроки, отвечавшие за «проигравшую» ветку, получают по жетону смерти.

Затем раунд начинается заново, но уже с другим игроком в качестве кондуктора. Партия идёт до тех пор, пока все не сыграют за кондуктора. В конце игроки подсчитывают жетоны смерти — кто набрал меньше, тот и победил.

Посмотреть геймплей можно на канале Geek & Sundry, а полные правила выложены на странице проекта.

Авторы обещают доставить игру к декабрю 2019 года. Базовая версия обойдётся в 25 долларов без учёта доставки. За 65 долларов авторы предлагают приобрести «улучшенную версию» — эксклюзив для участников проекта на Kickstarter с дополнительными карточками и моделью вагонетки.

В 2016 году та же команда собрала 3,5 миллиона долларов на другую карточную настолку в стилистике комикса — при запрошенных 10 тысяч.