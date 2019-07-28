Trial By Trolley — настольный патигейм от авторов комикса «Цианида и счастья», который в цинично-пародийной манере обыгрывает знаменитую моральную «проблему вагонетки». Проект по сбору средств стартовал ещё 20 дней назад, и за это время он привлёк более двух миллионов долларов. Завершится сбор средств 7 августа.
«Проблема вагонетки» — один из самых известных мысленных экспериментов.
Тяжёлая неуправляемая вагонетка несётся по рельсам. На пути её следования находятся пять человек, привязанные к рельсам сумасшедшим философом. К счастью, вы можете переключить стрелку — и тогда вагонетка поедет по другому, запасному пути. К несчастью, на запасном пути находится один человек, также привязанный к рельсам. Каковы ваши действия?
Настолка предлагает взять на себя роли сумасшедших философов и того бедняги, кому предстоит делать выбор. Вот как идёт ход раунда:
- В начале участники выбирают кондуктора, принимающего решение. Остальные игроки делятся поровну на две команды: северного и южного пути.
- На каждый путь случайным образом выкладывается карта из стопки «невинных жертв». Затем каждая команда выкладывает вторую невинную жертву на свой путь.
- Каждая команда «саботирует» другой трек картой из стопки «виновных» (в пример приводятся педофил на детской площадке и группа Nickelback).
- Каждый игрок применяет карту «обстоятельств», которые дополняют образы «невинных жертв» или «виновных» (например, «не выявленный рак в терминальной стадии»).
- Кондуктор принимает решение. Игроки, отвечавшие за «проигравшую» ветку, получают по жетону смерти.
Затем раунд начинается заново, но уже с другим игроком в качестве кондуктора. Партия идёт до тех пор, пока все не сыграют за кондуктора. В конце игроки подсчитывают жетоны смерти — кто набрал меньше, тот и победил.
Посмотреть геймплей можно на канале Geek & Sundry, а полные правила выложены на странице проекта.
Авторы обещают доставить игру к декабрю 2019 года. Базовая версия обойдётся в 25 долларов без учёта доставки. За 65 долларов авторы предлагают приобрести «улучшенную версию» — эксклюзив для участников проекта на Kickstarter с дополнительными карточками и моделью вагонетки.
В 2016 году та же команда собрала 3,5 миллиона долларов на другую карточную настолку в стилистике комикса — при запрошенных 10 тысяч.
Комментарии (Правила дискуссии)