Universal Television снимет сериал, основанный на комиксе Зака Каплана от издательства AfterShock Comics. В разработке будет участвовать автор оригинала — Каплан выступит исполнительным продюсером.

The Lost City Explorers рассказывает о группе подростков, которые стали исследователями городской подземки после того, как при таинственных обстоятельствах пропал отец одного из них. Блуждая по подземным туннелям, они нашли потерянный город, Атлантиду, расположенную прямо под Нью-Йорком.

Автор комикса рад сотрудничеству с Universal и надеется, что история, призывающая людей мечтать и пробуждающая скрытого в каждом исследователя, прекрасно воплотится на телеэкранах.