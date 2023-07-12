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    Нейтан Филлион сыграет Зелёного фонаря в новом фильме про Супермена

    12 июля 2023
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    12.07.2023
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    1 минута на чтение
    Нейтан Филлион сыграет Зелёного фонаря в новом фильме про Супермена

    В актёрском составе супергеройской картины Джеймса Ганна «Супермен: Наследие» — пополнение! Издание Vanity Fair рассказало, что в фильме появятся ещё три знаковых персонажа:

    • Орлица — Изабела Мерсед («Дора и потерянный город», «Убийца 2», будущий фильм «Чужой»)
    • Зелёный фонарь Гай Гарднер — Нейтан Филлион («Светлячок», «Касл», «Новичок»)
    • Мистер Террифик — Эди Гатеги («Ради всего человечества», «Сумерки»)

    Ранее СМИ раскрыли актёров на главные роли:

    • Супермен — Дэвид Коренсвет («Политик»)
    • Лоис Лейн — Рейчел Броснахэн («Удивительная миссис Мэйзел»)

    Всех трёх новых персонажей мы уже так или иначе видели в экранизация.

    Летающая Орлица известна любовью к оружию ближнего боя вроде мечей, булав и копий. Героиня появлялась в мультсериалах и сериале DC «Легенды завтрашнего дня». Она должна была появиться и в «Чёрном Адаме», но в итоге от её линии отказались.

    Гай Гарднер — ещё один представитель землян, которые получили кольцо Зелёных фонарей. От того же Хэла Джордана он отличается более пробивным характером и нежеланием принимать любые ограничения.

    Мистер Террифик (Майкл Холт) — один из самых умных и выдающихся супергероев в DC. У него 14 учёных степеней, он в совершенстве владеет психологией, квантовой механикой, физикой, химией, компьютерными науками, политическими науками. Его суперсилы опираются на собственные изобретения, а в комиксах его везде сопровождали парящие смертоносные Т-сферы.

    Премьера «Супермен: Наследие» намечена на 11 июля 2025-го. Съёмки должны стартовать в начале 2024-го.

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