Нейтан Филлион сыграет Зелёного фонаря в новом фильме про Супермена

В актёрском составе супергеройской картины Джеймса Ганна «Супермен: Наследие» — пополнение! Издание Vanity Fair рассказало, что в фильме появятся ещё три знаковых персонажа:

Орлица — Изабела Мерсед («Дора и потерянный город», «Убийца 2», будущий фильм «Чужой»)

Зелёный фонарь Гай Гарднер — Нейтан Филлион («Светлячок», «Касл», «Новичок»)

Мистер Террифик — Эди Гатеги («Ради всего человечества», «Сумерки»)

Ранее СМИ раскрыли актёров на главные роли:

Супермен — Дэвид Коренсвет («Политик»)

Лоис Лейн — Рейчел Броснахэн («Удивительная миссис Мэйзел»)

Всех трёх новых персонажей мы уже так или иначе видели в экранизация.

Летающая Орлица известна любовью к оружию ближнего боя вроде мечей, булав и копий. Героиня появлялась в мультсериалах и сериале DC «Легенды завтрашнего дня». Она должна была появиться и в «Чёрном Адаме», но в итоге от её линии отказались.

Гай Гарднер — ещё один представитель землян, которые получили кольцо Зелёных фонарей. От того же Хэла Джордана он отличается более пробивным характером и нежеланием принимать любые ограничения.

Мистер Террифик (Майкл Холт) — один из самых умных и выдающихся супергероев в DC. У него 14 учёных степеней, он в совершенстве владеет психологией, квантовой механикой, физикой, химией, компьютерными науками, политическими науками. Его суперсилы опираются на собственные изобретения, а в комиксах его везде сопровождали парящие смертоносные Т-сферы.

Премьера «Супермен: Наследие» намечена на 11 июля 2025-го. Съёмки должны стартовать в начале 2024-го.