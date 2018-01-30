Сервис Netflix опубликовал первый полный трейлер новой фантастической картины Данкана Джонса («Луна 2112», «Исходный код», «Варкрафт») «Немой» (The Mute). Перед нами настоящий неоновый и нуарный киберпанк, вдохновлённый дизайном «Бегущего по лезвию».

Берлин, 2052 года. В центре сюжета — немой бармен по имени Лео Байлер, который разыскивает свою невесту Наадиру — она пропала в подземной части города, где властвует мафия. Два плутоватых американских хирурга служат ему проводниками в криминальном мире.

Данкан Джонс возвращается к научной фантастике. По его словам, «Немой» будет идейным продолжением «Луны 2112», но сюжет у картин всё же различается.

Премьера фильма состоится 23 февраля на сервисе Netflix.

«Немой» входит в этот список Фильмы 2018, которые мы ждём: фантастика и фэнтези В этой части ожиданий нет ни одного супергероя! Зато есть киберпанк, стимпанк, новая работа Дель Торо и фильм, выражающий всю суть 2010-х.