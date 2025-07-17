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Netflix наконец запустил в производство сериал по Assassin's Creed

Дмитрий Кинский
17 июля 18:25
51
1 минута на чтение
Ubisoft рассказала, что Netflix запустил в производство лайв-экшен сериал по мотивам Assassin's Creed, который анонсировали пять лет назад.
Сериал расскажет о войне двух тайных фракций, одна из которых стремится управлять и манипулировать человечеством, а другая борется за сохранение свободы воли.
Шоураннерами и исполнительными продюсерами выступают Роберто Патино («Сыны анархии») и Дэвид Винер (адаптация Halo).
По их словам, они большие фанаты серии Assassin's Creed с выхода первой игры в 2007 году.
Дэвид Винер и Роберто Патино
Каждый день, работая над этим сериалом, мы испытываем восторг и восхищение возможностями, которые открывает нам Assassin's Creed.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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