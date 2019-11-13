Netflix объявил, что фэнтезийный сериал «Ведьмак» по мотивам одноимённого цикла Сапковского получил второй сезон — за полтора месяца до выхода первого.

Все эпизода первого сезона выйдут 20 декабря.

Шоураннер проекта Лорен Хиссрич рассказала в интервью, что у неё планы на семь сезонов. Он уверена, что важно думать над тем, как персонажи будут развиваться дальше, а не концентрироваться только на первом сезоне.

Ранее в сети появилось множество новых промокадров.

Netflix продлил «Ведьмака» на второй сезон — за полтора месяца до выхода первого 3 Netflix продлил «Ведьмака» на второй сезон — за полтора месяца до выхода первого 6 Netflix продлил «Ведьмака» на второй сезон — за полтора месяца до выхода первого 5 Netflix продлил «Ведьмака» на второй сезон — за полтора месяца до выхода первого 4 Netflix продлил «Ведьмака» на второй сезон — за полтора месяца до выхода первого 7 Netflix продлил «Ведьмака» на второй сезон — за полтора месяца до выхода первого 2 Netflix продлил «Ведьмака» на второй сезон — за полтора месяца до выхода первого 1 Netflix продлил «Ведьмака» на второй сезон — за полтора месяца до выхода первого 9 Netflix продлил «Ведьмака» на второй сезон — за полтора месяца до выхода первого 8

Читайте также

Netflix выпустил второй трейлер «Ведьмака» — сериал выйдет 20 декабря

Netflix выпустил второй трейлер «Ведьмака» — сериал выйдет 20 декабря

 31.10.2019

Новые враги, новые друзья и, конечно же, знаменитая сцена в ванной!

Специалист по визуальным эффектам «Ведьмака»: «Сериал тяготеет к хоррору»

Специалист по визуальным эффектам «Ведьмака»: «Сериал тяготеет к хоррору»

 06.11.2019

Он намекает, что в сериале не стоит ждать масштабных сражений.

Что почитать: сборник рассказов во вселенной «Ведьмака» и волшебная Англия Мари Бреннан

Что почитать: сборник рассказов во вселенной «Ведьмака» и волшебная Англия Мари Бреннан

 07.11.2019

Новый роман автора «Естественной истории драконов» уже можно искать на полках, а рассказы придётся подождать.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.

Всем подписчикам — электронная книга от «ЛитРес» и скидка 25% на весь каталог! Акция продлится до 30 ноября 2019 года.