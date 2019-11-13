Netflix объявил, что фэнтезийный сериал «Ведьмак» по мотивам одноимённого цикла Сапковского получил второй сезон — за полтора месяца до выхода первого.
Все эпизода первого сезона выйдут 20 декабря.
Шоураннер проекта Лорен Хиссрич рассказала в интервью, что у неё планы на семь сезонов. Он уверена, что важно думать над тем, как персонажи будут развиваться дальше, а не концентрироваться только на первом сезоне.
Ранее в сети появилось множество новых промокадров.
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Он намекает, что в сериале не стоит ждать масштабных сражений.
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