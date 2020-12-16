Ничего не понятно, но очень интересно: вышел трейлер сериала «Племена Европы» от Netflix

Netflix опубликовал трейлер немецкого фантастического сериала «Племена Европы» (в оригинале — Tribes of Europa).

По сюжету будущее оказалось не таким, как его многие себе представляли: Европа раскололась на множество враждующих друг с другом племен. И в центре войны за господство оказываются двое братьев и их сестра.

Главных героев сыграли Эмилио Сакрайя («Обитель тьмы»), Генриетта Конфуриус («Августовский туман») и Дэвид Али («Идеальный секрет»).

А за постановку отвечают Флориан Баксмейер и Филип Кох, которые вместе работали над сериалом «Место преступления».

«Племена Европы» выйдут 19 февраля.