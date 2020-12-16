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    Новости

    Ничего не понятно, но очень интересно: вышел трейлер сериала «Племена Европы» от Netflix

    16 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    16.12.2020
    238
    0 минут на чтение
    Ничего не понятно, но очень интересно: вышел трейлер сериала «Племена Европы» от Netflix

    Netflix опубликовал трейлер немецкого фантастического сериала «Племена Европы» (в оригинале — Tribes of Europa).

    По сюжету будущее оказалось не таким, как его многие себе представляли: Европа раскололась на множество враждующих друг с другом племен. И в центре войны за господство оказываются двое братьев и их сестра.

    Главных героев сыграли Эмилио Сакрайя («Обитель тьмы»), Генриетта Конфуриус («Августовский туман») и Дэвид Али («Идеальный секрет»).

    А за постановку отвечают Флориан Баксмейер и Филип Кох, которые вместе работали над сериалом «Место преступления».

    «Племена Европы» выйдут 19 февраля.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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