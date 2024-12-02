Никаких пуговиц и бумаги — у Lucasfilm есть правила для съемок «Звездных войн»

Звезда «Звездных войн: Опорная команда» Джуд Лоу рассказал, что у Lucasfilm есть набор правил для съемок фильмов и сериалов во вселенной Далекой-далекой галактики, чтобы сохранить узнаваемый визуал франшизы.
К примеру, никаких пуговиц на костюмах. И никакой бумаги в кадре!
Есть ребята из Lucasfilm, которые следят за всем этим. Есть даже определенные движения камеры, которые нельзя делать. Это связано с тем, как Джордж Лукас снимал «Звездные войны».
Актер признался, что ему нравится такая дотошность в деталях. По его словам, благодаря этому зрители всегда будут подсознательно знать, что перед ними не фильм Marvel, а именно «Звездные войны».
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