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Никаких пуговиц и бумаги — у Lucasfilm есть правила для съемок «Звездных войн»

Дмитрий Кинский
2 декабря 14:41
126
1 минута на чтение
Звезда «Звездных войн: Опорная команда» Джуд Лоу рассказал, что у Lucasfilm есть набор правил для съемок фильмов и сериалов во вселенной Далекой-далекой галактики, чтобы сохранить узнаваемый визуал франшизы.
К примеру, никаких пуговиц на костюмах. И никакой бумаги в кадре!
Есть ребята из Lucasfilm, которые следят за всем этим. Есть даже определенные движения камеры, которые нельзя делать. Это связано с тем, как Джордж Лукас снимал «Звездные войны».
Актер признался, что ему нравится такая дотошность в деталях. По его словам, благодаря этому зрители всегда будут подсознательно знать, что перед ними не фильм Marvel, а именно «Звездные войны».

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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