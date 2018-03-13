Мечта Николаса Кейджа и его фанатов наконец сбылась — актёру досталась роль Супермена. Правда, играть придётся только голосом. Этой ночью студия Warner Bros. Animation рассказала, что Кейдж озвучит Кларка Кента в мультфильме «Юные титаны, вперёд!».

Кейдж, как известно, большой поклонник комиксов про Супермена — он даже назвал своего сына Кал-Эл. Николас был главным кандидатом на эту роль в фильме Тима Бёртона, который так и не был снят.

В разговоре с USA Today исполнительный продюсер Сэм Реджистер рассказал, что команда искала актёра, который бы смог показать истинную любовь к персонажу, а также отразить комедийный дух всей франшизы.

Каждый супергерой во вселенной DC имеет огромное влияние на фанатов. И мы чувствовали большую ответственность за то, чтобы найти идеальный голос для каждого персонажа, который бы не просто подходил герою, но и отражал непринуждённый тон самых «Титанов». И мы в восторге от этой команды! Исполнительный продюсер Сэм Реджистер

К касту также присоединились рэпер Lil Yachty и певица Halsey, которые озвучат Зелёного фонаря и Чудо-женщину. Выбор в пользу них студия сделала потому, что в фильме будут присутствовать музыкальные номера.

Премьера мультфильма в России состоится 26 июля.

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