В июле мы рассказывали, что писатель, сценарист и продюсер Нил Гейман совместно с Warner Bros. TV и Дэвидом Гойером выпустят для Netflix сериал по «Песочному человеку». Ныне Гейман поделился некоторыми подробностями — например, тем фактом, что команда работает сразу над двумя сезонами:

Мы втроём — Аллан Хейнберг («Чудо-женщина»), Дэвид Гойер и я — завершили сценарий первого эпизода. А теперь планируем и разбираем структуру первых двух сезонов. Так что посмотрим, что будет дальше. Нил Гейман, писатель

Ранее Гейман рассказывал, что в первом сезоне нас ждёт одиннадцать серий, они будут основаны на первом томе «Прелюдии и ноктюрны».

СМИ на момент анонса описывали сделку как одну из самых дорогостоящих — «Песочный человек» может стать самой высокобюджетной телеадаптацией комиксов издательства DC. WB долгое время пытались найти покупателя, обращались в том числе и к HBO, однако канал отказался — вероятно, из-за высокой суммы.

«Песочный человек» — серия комиксов импринта Vertigo в жанре мифологического и городского фэнтези из 75 выпусков (и нескольких спин-оффов) за авторством сценариста Нила Геймана и художников Дэйва МакКина, Сэма Кита и Майка Дрингенберга. Главным героем в них выступает бессмертная сущность Морфей (или Песочный человек), которая изучает человеческую природу, сталкивается с интересами других бессмертных и пытается следить за порядком в Царстве сновидений. The Sandman был единственным графическим романом, получившим Всемирную премию фэнтези. Идеи, заложенные Гейманом в это произведение, в дальнейшем получили развитие в «Американских богах».