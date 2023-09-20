Номинанты фантастической литературной премии «Новые горизонты-2023»

Иллюстрация: фрагмент обложки романа «Хозяйка Шварцвальда» Уны Харт
Организаторы фантастической литературной премии «Новые горизонты» опубликовали номинационный список уже одиннадцатого сезона. В него вошли русскоязычные книги и электронные публикации, претендующие на статус «лучшего произведения фантастического жанра, оригинального по тематике, образам и стилю».
- Иван Белов — «Заступа»
- Ксения Буржская — «Пути сообщения»
- Ина Голдин и Гертруда Пента — «Твоя капля крови»
- Алла Горбунова — «Ваша жестянка сломалась»
- Константин Зарубин — «Повести л-ских писателей»
- Дмитрий Захаров — «Комитет охраны мостов»
- Анастасия Иванова — «Альтер эво»
- Павел Крусанов — «Игры на свежем воздухе»
- Кирилл Куталов — «Ovum» (электронная публикация)
- Наталия Лазарева — «Устье»
- Яна Летт — «Препараторы. Зов ястреба»
- Ася Михеева — «Граница сред» (электронная публикация)
- Глория Му — «Игра в Джарт»
- Виктор Пелевин — «KGBT+»
- Иван Прохоров — «Метро» (электронная публикация)
- Михаил Харитонов — «Факап»
- Уна Харт — «Хозяйка Шварцвальда»
- Владимир Чернявский — «Телефонист» (электронная публикация).
- Эдуард Шиман «Подводный город Протто»
Два произведения номинационного списка предложили коллективные номинаторы. От издательского сервиса Rideró выдвинули роман Кирилла Куталова «Ovum», а платформа для digital-авторов Литрес Самиздат выдвинула роман Владимира Чернявского «Телефонист».
Всего в отборочных конкурсах участвовало более 700 произведений.
Кто в жюри?
- Председатель: Андрей Василевский, главный редактор журнала «Новый мир»
- Вадим Нестеров, писатель, журналист и литературный критик
- Константин Мильчин, критик
- Максим Мамлыга, книжный обозреватель (журнал «Правила жизни», магазин «Подписные издания») и главный редактор медиа «Билли»
- Александр Лукашин, критик, деятель фэндома, автор «Энциклопедии фантастики», создатель сайта «Экстелопедия НФ и фэнтези»
- Алексей Сальников, писатель, лауреат премии «Новые Горизонты» за роман «Оккультрегер»
Кроме того, в новом сезоне будет определяться победитель и в категории лучшего произведения зарубежного автора — «оригинальное по тематике, образам и стилю». Список произведений международной номинации объявят позднее.
Фантастическая литературная премия «Новые Горизонты» была основана в 2013 году критиками Василием Владимирским и Сергеем Шикаревым. Цель премии — отметить тексты и поощрить авторов, которые расширяют границы жанра и исследуют территории за пределами традиционных литературных полей.
Победителями и номинантами премии становились такие писатели, как Дарья Бобылева, Эдуард Веркин, Рагим Джафаров, Алексей Иванов, Шамиль Идиатуллин, Андрей Лях, Алексей Сальников, Виктор Пелевин, Владимир Покровский и многие другие.
Краудфандинг
-
Рекомендуем
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.