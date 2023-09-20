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    #конкурсы и премии

    Номинанты фантастической литературной премии «Новые горизонты-2023»

    20 сентября 2023
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    20.09.2023
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    #конкурсы и премии

    Иллюстрация: фрагмент обложки романа «Хозяйка Шварцвальда» Уны Харт 

    Организаторы фантастической литературной премии «Новые горизонты» опубликовали номинационный список уже одиннадцатого сезона. В него вошли русскоязычные книги и электронные публикации, претендующие на статус «лучшего произведения фантастического жанра, оригинального по тематике, образам и стилю».

    • Иван Белов — «Заступа»
    • Ксения Буржская — «Пути сообщения»
    • Ина Голдин и Гертруда Пента — «Твоя капля крови»
    • Алла Горбунова — «Ваша жестянка сломалась»
    • Константин Зарубин — «Повести л-ских писателей»
    • Дмитрий Захаров — «Комитет охраны мостов»
    • Анастасия Иванова — «Альтер эво»
    • Павел Крусанов — «Игры на свежем воздухе»
    • Кирилл Куталов — «Ovum» (электронная публикация)
    • Наталия Лазарева — «Устье»
    • Яна Летт — «Препараторы. Зов ястреба»
    • Ася Михеева — «Граница сред» (электронная публикация)
    • Глория Му — «Игра в Джарт»
    • Виктор Пелевин — «KGBT+»
    • Иван Прохоров — «Метро» (электронная публикация)
    • Михаил Харитонов — «Факап»
    • Уна Харт — «Хозяйка Шварцвальда»
    • Владимир Чернявский — «Телефонист» (электронная публикация).
    • Эдуард Шиман «Подводный город Протто»

    Два произведения номинационного списка предложили коллективные номинаторы. От издательского сервиса Rideró выдвинули роман Кирилла Куталова «Ovum», а платформа для digital-авторов Литрес Самиздат выдвинула роман Владимира Чернявского «Телефонист».

    Всего в отборочных конкурсах участвовало более 700 произведений.

    Кто в жюри?

    • Председатель: Андрей Василевский, главный редактор журнала «Новый мир»
    • Вадим Нестеров, писатель, журналист и литературный критик
    • Константин Мильчин, критик
    • Максим Мамлыга, книжный обозреватель (журнал «Правила жизни», магазин «Подписные издания») и главный редактор медиа «Билли»
    • Александр Лукашин, критик, деятель фэндома, автор «Энциклопедии фантастики», создатель сайта «Экстелопедия НФ и фэнтези»
    • Алексей Сальников, писатель, лауреат премии «Новые Горизонты» за роман «Оккультрегер»

    Кроме того, в новом сезоне будет определяться победитель и в категории лучшего произведения зарубежного автора — «оригинальное по тематике, образам и стилю». Список произведений международной номинации объявят позднее.

    Фантастическая литературная премия «Новые Горизонты» была основана в 2013 году критиками Василием Владимирским и Сергеем Шикаревым. Цель премии — отметить тексты и поощрить авторов, которые расширяют границы жанра и исследуют территории за пределами традиционных литературных полей.

    Победителями и номинантами премии становились такие писатели, как Дарья Бобылева, Эдуард Веркин, Рагим Джафаров, Алексей Иванов, Шамиль Идиатуллин, Андрей Лях, Алексей Сальников, Виктор Пелевин, Владимир Покровский и многие другие.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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