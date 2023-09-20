Номинанты фантастической литературной премии «Новые горизонты-2023»

Иллюстрация: фрагмент обложки романа «Хозяйка Шварцвальда» Уны Харт

Организаторы фантастической литературной премии «Новые горизонты» опубликовали номинационный список уже одиннадцатого сезона. В него вошли русскоязычные книги и электронные публикации, претендующие на статус «лучшего произведения фантастического жанра, оригинального по тематике, образам и стилю».

Иван Белов — «Заступа»

Ксения Буржская — «Пути сообщения»

Ина Голдин и Гертруда Пента — «Твоя капля крови»

Алла Горбунова — «Ваша жестянка сломалась»

Константин Зарубин — «Повести л-ских писателей»

Дмитрий Захаров — «Комитет охраны мостов»

Анастасия Иванова — «Альтер эво»

Павел Крусанов — «Игры на свежем воздухе»

Кирилл Куталов — «Ovum» (электронная публикация)

Наталия Лазарева — «Устье»

Яна Летт — «Препараторы. Зов ястреба»

Ася Михеева — «Граница сред» (электронная публикация)

Глория Му — «Игра в Джарт»

Виктор Пелевин — «KGBT+»

Иван Прохоров — «Метро» (электронная публикация)

Михаил Харитонов — «Факап»

Уна Харт — «Хозяйка Шварцвальда»

Владимир Чернявский — «Телефонист» (электронная публикация).

Эдуард Шиман «Подводный город Протто»

Два произведения номинационного списка предложили коллективные номинаторы. От издательского сервиса Rideró выдвинули роман Кирилла Куталова «Ovum», а платформа для digital-авторов Литрес Самиздат выдвинула роман Владимира Чернявского «Телефонист».

Всего в отборочных конкурсах участвовало более 700 произведений.

Кто в жюри?

Председатель: Андрей Василевский, главный редактор журнала «Новый мир»

Вадим Нестеров, писатель, журналист и литературный критик

Константин Мильчин, критик

Максим Мамлыга, книжный обозреватель (журнал «Правила жизни», магазин «Подписные издания») и главный редактор медиа «Билли»

Александр Лукашин, критик, деятель фэндома, автор «Энциклопедии фантастики», создатель сайта «Экстелопедия НФ и фэнтези»

Алексей Сальников, писатель, лауреат премии «Новые Горизонты» за роман «Оккультрегер»

Кроме того, в новом сезоне будет определяться победитель и в категории лучшего произведения зарубежного автора — «оригинальное по тематике, образам и стилю». Список произведений международной номинации объявят позднее.

Фантастическая литературная премия «Новые Горизонты» была основана в 2013 году критиками Василием Владимирским и Сергеем Шикаревым. Цель премии — отметить тексты и поощрить авторов, которые расширяют границы жанра и исследуют территории за пределами традиционных литературных полей.

Победителями и номинантами премии становились такие писатели, как Дарья Бобылева, Эдуард Веркин, Рагим Джафаров, Алексей Иванов, Шамиль Идиатуллин, Андрей Лях, Алексей Сальников, Виктор Пелевин, Владимир Покровский и многие другие.