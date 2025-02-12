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Новости

Новая игра от Sony, геймплей Onimusha и фэнтези-экшен про рыцарей Круглого стола — что показали на State of Play

Дмитрий Кинский
13 февраля 01:53
206
2 минуты на чтение
В ночь с 12 на 13 февраля Sony провела презентацию State of Play, в рамках которой представила ряд грядущих игр для PS5. Без сюрпризов не обошлось.
Мы собрали для вас все самое интересное.

Monster Hunter Wilds

Релизный трейлер новой Monster Hunter. Игра выйдет 28 февраля, а первое крупное обновление — весной 2025 года.
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Digimon Story Time Stranger

Анонсировали новую часть Digimon Story. В ней игрокам предстоит путешествовать сквозь время и пространство.
Релиз состоится в 2025 году.
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Lost Soul Aside

Геймплейный трейлер фэнтезийного экшена Lost Soul Aside, который по духу напоминает смесь Devil May Cry и Final Fantasy XVI.
Игра выйдет 30 мая на PS5 и ПК.
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Borderlands 4

Borderlands 4 обзавелась датой выхода — 23 сентября на всех основных платформах. В апреле разработчики обещают провести отдельную презентацию по лутер-шутеру.
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Onimusha: Way of the Sword

Первый геймплейный трейлер новой Onimusha. Ждем мистический экшен в 2026 году.
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Hell is Us

Разработчики приключенческого экшена, который напоминает Death Stranding и — внезапно! — немного Star Wars, объявили дату выхода — 4 сентября.
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Tides of Annihilation

Анонсировали постапокалиптический экшен, в котором главная героиня сможет призывать себе на помощь рыцарей Круглого стола.
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Lies of P

Для соулс-лайка Lies of P анонсировали сюжетное дополнение под названием Overture.
Выйдет летом 2025 года.
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Metal Eden

Создатели Ruiner анонсировали шутер от первого лица Metal Eden.
Релиз 6 мая.
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Saros

Студия Housemarque, известная по Returnal, анонсировала новую игру - Saros. Релиз запланирован на 2026 год, а первый геймплей покажут до конца 2025-го.
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Еще из интересного

  • Days Gone получит ремастер. Он выйдет только на PS5;
  • Stellar Blade выйдет на ПК в июне 2025 года.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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