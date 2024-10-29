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Новая киновселенная DC будет про разные и самостоятельные истории, а не одного большого злодея

Дмитрий Кинский
27 ноября 16:39
223
1 минута на чтение
Джеймс Ганн в одном из интервью рассказал, что фильмы, сериалы и другие проекты в новой киновселенной DC будут не сильно связаны друг с другом.
Если Marvel делает ставку на сквозной сюжет, то DC хочет рассказывать разные и самостоятельные истории.
Проекты будут отличаться друг от друга в зависимости от режиссеров, сценаристов и художников, которые работают над ними.
Я не думаю о DCU так: «О, эта история, которую мы рассказываем в нескольких фильма и сериалах, будет об одном большом злодее». Как зритель я не хочу делать домашнее задание перед просмотром.
Первым проектом в новой киновселенной DC будет анимационный сериал «Монстры-коммандос», который стартует 5 декабря. В нем упоминаются события из «Миротворца» и «Отряда самоубийц», которые частично каноничны.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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