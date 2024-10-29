Нового «Капитана Америка» отправили на досъемки. Да, опять

Инсайдер Дэниел Рихтман рассказал, что нового «Капитана Америка» с подзаголовком «Дивный новый мир» вновь отправили на досъемки.
Это произошло после очередного тестового показа, итоги которого были не самыми удовлетворительными.
Напомним, изначально фильм стоил 275 миллионов, но из-за неутешительных внутренних отзывов и масштабных пересъемок бюджет раздулся до монструозных 350-375 миллионов. Вероятно, теперь стоимость картины выросла еще больше.
До выхода «Дивного нового мира» при этом осталось несколько месяцев. Премьера состоится 14 февраля 2025 года.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.