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Новости

Нового «Капитана Америка» отправили на досъемки. Да, опять

Дмитрий Кинский
26 ноября 13:17
256
1 минута на чтение
Инсайдер Дэниел Рихтман рассказал, что нового «Капитана Америка» с подзаголовком «Дивный новый мир» вновь отправили на досъемки.
Это произошло после очередного тестового показа, итоги которого были не самыми удовлетворительными.
Напомним, изначально фильм стоил 275 миллионов, но из-за неутешительных внутренних отзывов и масштабных пересъемок бюджет раздулся до монструозных 350-375 миллионов. Вероятно, теперь стоимость картины выросла еще больше.
До выхода «Дивного нового мира» при этом осталось несколько месяцев. Премьера состоится 14 февраля 2025 года.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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