После презентации Baldur’s Gate 3 на PAX East в интернете появились первые впечатления журналистов от RPG, которым в течение нескольких часов показывал геймплей игры глава Larian Studios Свен Винке. Мы изучили материалы прессы, выбрали самые любопытные детали и тезисно их пересказали.

Класс делает главного героя в Baldur’s Gate уникальным, поскольку у каждого есть свои преимущества и особенности. Плюс, некоторые истории сильно привязаны к классу игрока;

Спутники игрока по ходу сюжета будут вспоминать не только его действия, но и отношение к ним и другим людям. Судя по всему, укус Астарион в случае чего они тоже однажды припомнят;

Когда вампир пьет кровь, у геймеров есть выбор — иссушить жертву или остановиться. Однако взять себя в руки непросто, поэтому необходимо бросить кубики, чтобы это сделать;

Паразиты, которых подсадили главным героям, даруют им некоторые способности вроде телепатической связи. Однако это опасный источник силы, который иногда может сделать игрока уязвимым. Например, при встрече с пожирателями разума — если вы неудачно бросите кубики, то он подчинит персонажа своей воле;

От боевки в реальном времени с паузой отказались из-за того, что она выглядит неуклюже. К тому же разработчики уверены, что она не придется по душе широкой аудитории. Зато пошаговую боевую систему понимают все;

Ваши персонажи — инструменты, которые вы будете использовать для решения головоломок. А головоломки выглядят неуклюже, когда все движется одновременно.

Во время боя можно перетаскивать предметы, на которые можно забираться (хотите — сделайте из них лестницу) и получить преимущество. Или же их можно использовать в качестве баррикады. Позиционирование — важная часть сражений в игре;

Окружение тоже играет важную роль. Например, разлитое на полу масло можно поджечь каким-нибудь огненным заклинанием. А еще на нем при особом невезении можно просто подскользнуться и упасть;

Что мы пытаемся сделать в битвах, так это дать вам какую-то ситуацию и миллион способов выхода из нее. У вас всегда есть пара-тройка способов перевернуть игру в вашу пользу.

В Baldur’s Gate 3 довольно гибкая настройка камеры. Можно играть с привычной изометрической проекций. А можно приблизить камеру настолько, что создаете впечатление, будто это вид от третьего лица;

Пожиратели разума — не единственная опасность, нависшая над миром игры. Дело в том, что темные силы внезапно начали собираться вместе: гоблины, гноллы, дроу и прочие существа;

Пошаговый режим можно включать даже вне боя. Эта функция особенно полезна, когда нужно проскользнуть мимо противников. Вот как это работает: опция приостанавливает игровое время на шесть секунд, пока игрок действует, а затем замирает на шесть секунд уже он;