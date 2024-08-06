Новый мультфильм про Лунтика возглавил прокат России за уикенд

Издание Kinobusiness сообщило, что мультфильм «Лунтик: Возвращение домой» возглавил кинопрокат России за минувшие выходные.
За уикенд лента заработала 115,7 млн рублей, обойдя ремейк «Ворона» с Биллом Скарсгардом, который смог собрать лишь 43 млн рублей. Последний уже стал финансовым провалом — в мировом прокате проект привлек лишь 13 млн долларов при бюджете в 50 млн.
Тройку лидеров в России закрыл франко-бельгийский боевик «Ларго Винч: Гнев прошлого» (21,4 млн) с Джеймсом Франко.
«Лунтик: Возвращение домой» стартовал в кино 29 августа.