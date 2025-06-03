Новый трейлер и первый геймплей «Ведьмака 4»

CD Projekt RED в рамках презентации State of Unreal 2025 представила новый трейлер «Ведьмака 4» с Цири в центре сюжета.
Также разработчики показали первый геймплей из технодемо игры, в котором главная героиня путешествует по горам, скачет на лошади и заглядывает в небольшую деревушку. Весь игровой процесс записали на обычной PS5 в 60 FPS.
Игру, напомним, разрабатывает на движке Unreal Engine 5, с которым CDPR помогает команда Epic Games.
«Ведьмак 4» должен выйти в 2027 году.
Трейлер
Геймплей
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