Новый дизайн и комиксы про Флэша: вышел трейлер «Соника»!

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После множества утечек Paramount всё же опубликовала полный трейлер «Соника в кино» по мотивам культовой серии видеоигр Sonic the Hedgehog. Встречайте обновлённый дизайн синего ежа, новые сцены экшена и танцев, знакомые по играм звуки и скоростное чтение комиксов про Флэша!

Фильм расскажет, как по случайности Соник попадает в наш мир, где из-за своих сил внезапно отключает электричество по всей стране. Ёж знакомится с Томом Вачовски, который становится его лучшим другом. И вместе они бросают вызов эксцентричному злодею доктору Эггману (он же доктор Роботник).

Главные роли исполнили Джеймс Марсден, Бен Шварц, Наташа Ротуэлл и Джим Керри. Снял картину дебютант Джефф Фаулер (короткометражка «Суслик обломался»), её бюджет составил 90 миллионов долларов.

Компания выпустила первый трейлер ещё давно, но из-за критики «реалистичного» дизайна создатели решили перенести дату выхода, чтобы обновить компьютерную графику.

Новый дизайн и комиксы про Флэша: вышел трейлер «Соника»! 1

В России «Соник в кино» выйдет 20 февраля 2020 года.

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Их опубликовал пользователь твиттера, у которого якобы есть друг Paramount Pictures.

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