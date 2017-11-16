Почти 10 лет назад мир познакомился с Пипцом — супергероем в зелёном костюме. Его придумал Марк Миллар (Kingsman, «Гражданская война», «Звёздный свет»), а нарисовал Джон Ромита-младший. С тех свет увидели три мини-серии и два полнометражных фильма. И теперь Марк Миллар поделился подробностями о грядущем перезапуске серии.

Знакомьтесь, Пейшенс Ли (Patience Lee)! Это темнокожая женщина примерно 30 лет, мать двоих детей и при этом — военнослужащая, ветеран войны. В отличие от своего предшественника, подростка Дэйва Лизевски, Пейшенс действительно обладает боевыми навыками. Действие комикса развернётся в Нью-Мехико.

По словам Миллара, новый «Пипец» сохранит стиль прошлых комиксов, темп повествования будет практически таким же. Автор называет Пейшенс своим лучшем персонажеми подчёркивает, что он любит мам-героинь. Он видит Пипца как переходящий титул вроде Джеймса Бонда или Доктора Кто.

Первый выпуск мини-серии поступит в продажу 14 февраля.