Sony Pictures выпустила второй трейлер фильма «Веном», показав нам не только главного героя — журналиста Эдди Брока в исполнении Тома Харди, но и его альтер-эго — могущественного и злобного Венома, одного из самых мрачных супергероев вселенной Marvel и злейшего врага Человека-паука. Теперь симбиот живёт в теле Брока, так что им приходится договариваться и действовать как единому организму.

Кроме того, в ролике впервые показали противника Венома — другого симбиота по имени Бунт.

Главные роли в фильме «Веном», помимо Харди, исполнили Мишель Уильямс («Оз: Великий и ужасный», «Величайший шоумен»), Риз Ахмед («Изгой-один: Звездные войны. Истории»), Скотт Хэйз (сериал «C.S.I. Место преступления»), Рейд Скотт («C.S.I. Место преступления») и Вуди Харрельсон («Иллюзия обмана», сериал «Настоящий детектив»). Режиссёром ленты выступает Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд»).

Премьера «Венома» в России состоится 4 октября.